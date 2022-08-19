Щемний жест: Усик організував відвідування бою з Джошуа українським військовим, які вмовили його їхати на реванш

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик запросив десятьох українських військових на другий поєдинок із британцем Ентоні Джошуа.

Український боксер попросив свою команду організувати приліт у Саудівську Аравію для десяти українських військових, з якими познайомився у госпіталі.

Зазначимо, що саме ці хлопці зі Збройних сил України, які відчайдушно б'ються з російськими окупантами, вмовили Олександра виїхати з України, аби битися в реванші з Джошуа. Так, нещодавно в Мережі з'явилося відео з відвідуванням Усика цих хлопців у шпиталі, яке сталося в березні на Львівщині.

Усик сумнівався, чи варто залишати Україну заради боксерського поєдинку за умов російського вторгнення. Військові переконали боксера готуватися до поєдинку з Джошуа. Як наслідок, за словами промоутера українця Олександра Красюка, саме зустріч з українськими захисниками стала вирішальною у рішенні Усика покинути країну заради поєдинку. Бійці ЗСУ переконали боксера повертатись на ринг, щоб принести країні перемогу на спортивному фронті.

Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року, а також пояс журналу The Ring.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

Додамо, що до від'їзду за кордон Усик був у територіальній обороні Київської області, а його будинок у Ворзелі захоплювали окупанти. Окрім того, Усик викупив права на трансляцію реваншу з Джошуа для українців, аби вони змогли подивитися цей бій безкоштовно.

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