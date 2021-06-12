Що це було? Баскетболіст-велетень нокаутував "карлика"-актера (відео)

За океаном відбувся несподіваний поєдинок.

В Атлантік-Сіті (США) дворазовий чемпіон НБА Ламар Одом провів боксерський бій проти актора і співака Аарона Картера.

Поєдинок був розрахований на три раунди, але завершився вже у другому. Одом нокаутував суперника, який виглядав на його тлі карликом.

Цікаво, що роль судді в поєдинку виконував колишній чемпіон UFC у напівважкій вазі Чак Лідделл.

Lamar Odom vs Aaron Carter might be the weirdest fight I've ever watched pic.twitter.com/NueX6JtC2R — Troydan (@Troydan) June 12, 2021

Зріст Одома - 2,08 метра, вага - 109 кілограмів.

Зріст Картера - 1,85 метра, вага - 73 кілограми.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, бій легендарного боксера Флойда Мейвезера і блогера Логана Пола завершився сенсацією.

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