Що це було? Баскетболіст-велетень нокаутував "карлика"-актера (відео)

За океаном відбувся несподіваний поєдинок.
В Атлантік-Сіті (США) дворазовий чемпіон НБА Ламар Одом провів боксерський бій проти актора і співака Аарона Картера.
Поєдинок був розрахований на три раунди, але завершився вже у другому. Одом нокаутував суперника, який виглядав на його тлі карликом.
Цікаво, що роль судді в поєдинку виконував колишній чемпіон UFC у напівважкій вазі Чак Лідделл.
Lamar Odom vs Aaron Carter might be the weirdest fight I've ever watched pic.twitter.com/NueX6JtC2R— Troydan (@Troydan) June 12, 2021
- Зріст Одома - 2,08 метра, вага - 109 кілограмів.
- Зріст Картера - 1,85 метра, вага - 73 кілограми.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, бій легендарного боксера Флойда Мейвезера і блогера Логана Пола завершився сенсацією.