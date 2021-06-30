"Що це за ліфчик?": автор переможного голу України у ворота Швеції викликав жарти в соцмережах

"Що це за ліфчик?": автор переможного голу України у ворота Швеції викликав жарти в соцмережах

Артем Довбик, святкуючи вирішальний м'яч, засвітив спортивний трекер.

Нападник "Дніпра-1" та збірної України Артем Довбик став героєм переможного матчу 1/8 фіналу Чемпіонату Європи-2020 проти команди Швеції (2:1).

24-річний фовард вийшов на заміну на початку другого екстратайму і коли здавалося, що справа дійде до серії пенальті, ударом головою замкнув навіс Олександра Зінченка. Цей гол приніс "синьо-жовтим" історичний вихід у чвертьфінал континентальної першості.

Святкуючи доленосний м'яч, Довбик скинув футболку і увагу телекамер привернув чорний топ на його грудях. Мережею прокотилися недалекі жарти про ліфчик.

а ніхто не писав, шо в #Довбик'а найкрасівший в світі ліфчик? — Чумайдан сільського понаєха (@ukrreporter) June 29, 2021

Парниша в лифчике нас вывел в 1/4 финал! Ура! — Grit's (@Grit_grizzly) June 29, 2021

Associated Press

Associated Press

Associated Press

ВІДЕО СВЯТКУВАННЯ ГОЛУ ДОВБИКА

✅ First goal for Ukraine

✅ Super substitute

✅ National hero



Artem Dovbyk @uafukraine | #EURO2020 pic.twitter.com/l70XHPSRUR — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 29, 2021

Уболівальникам стало цікаво, що ж за дивний аксесуар був на Довбику. Зауважимо, що це аж ніякий не бюстгальтер, а спеціальний спортивний трекер. Подібні пристрої використовують у професійному футболі під час тренувань та матчів.

Такий трекер обладнаний датчиками серцевого ритму та дозволяє оцінити стан здоров'я гравців під час навантажень. Вбудований GPS також дає змогу відстежувати переміщення футболістів і відображати це на спеціальній тепловій карті.

Прогресивний девайс передає дані в реальному часі. Завдяки ньому можна моментально дізнатися такі важливі показники гравців як швидкість, прискорення, пульс, подолану дистанцію, серцевий ритм, реакцію організму на зіткнення, а також рівень втоми.

STATSPORTS.COM

Зазначимо, що одразу після переможного поєдинку Довбик висловився про свій вирішальний гол та зізнався, що говорив йому керманич "синьо-жовтих" Андрій Шевченко перед тим, як випустити на заміну. Першими словами Артема після перемоги над шведами ексклюзивно поділилася його дружина Юлія.

Раніше ТСН Проспорт писав, що сказав Андрій Шевченко після фантастичної перемоги над шведами на Євро-2020. До слова, найкращим гравцем поєдинку УЄФА визнав Олександра Зінченка, на рахунку якого гол і асист. Після матчу гравець "Манчестер Сіті" розплакався і назвав рецепт успіху.

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У чвертьфіналі збірна України зіграє з Англією , яка в першому раунді плейоф вибила Німеччину (2:0).

, яка в першому раунді плейоф (2:0). Поєдинок Україна - Англія відбудеться у суботу, 3 липня, на "Стадіо Олімпіко" в Римі.

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