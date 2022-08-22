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"Що це за рахунок?": Ломаченка та промоутера Усика обурили оцінки одного з рефері реваншу з Джошуа (відео)

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"Що це за рахунок?": Ломаченка та промоутера Усика обурили оцінки одного з рефері реваншу з Джошуа (відео)

Фото: instagram.com/vasiliylomachenko

Американський суддя Гленн Фельдман віддав перевагу британському боксеру Ентоні Джошуа у реванші з українським чемпіоном Олександром Усиком. Це викликало нерозуміння промоутера Олександра Красюка та Василя Ломаченка.

У суботу, 20 серпня, українець Олександр Усик провів успішний захист титулів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі у реванші з британцем Ентоні Джошуа.

За підсумками дванадцяти раундів Усик переміг Джошуа роздільним рішенням суддів - 115-113, 116-112 та 113-115.

Один із суддів віддав перевагу британському боксеру. Такі оцінки викликали подив у колишнього чемпіона світу Василя Ломаченка.

“Я маю одне запитання. Що це за рахунок – 115-113 для Джошуа? Я не розумію цього суддю. То був дуже гарний бій. Вони обоє показали свої великі серця, серця воїнів. Чудовий бій. Для українців це дуже багато важить. Це велика перемога для нашої країни", - сказав Ломаченко.

Промоутеру Усика Олександру Красюку також не сподобалося рішення одного з рефері віддати перемогу Джошуа.

"Я не знаю, як прокоментувати рахунок 115-113 на користь Джошуа, щоб це не звучало грубо. Давайте скажемо, що це огидно", – заявив Красюк.

Сам американський суддя Гленн Фельдман, який віддав перемогу британцю, не зміг пояснити своє рішення.

"Як я порахував цей бій на користь Джошуа? Ось так і порахував", - сказав він.

Після питання, де він знайшов для Ентоні 7 раундів проти 5 у суперника, Фельдман відмовився далі говорити.

"Я не можу сказати, вам потрібно поговорити з моїм супервайзером", - заявив він.

"Це був дуже близький бій. Розумієте, в боксі оцінюють раунд за раундом, а не поєдинок загалом. Усі ці раунди були дуже близькі. Це залежить від вашої точки спостереження, від того, як ви оцінюєте шкоду, що завдається, і ефективність ударів. Вони порахували бій так, як його побачили. І ми маємо трьох суддів, а не одного", - пояснив супервайзер рефері.

Зазначимо, що Ф'юрі жорстко розкритикував реванш Усик - Джошуа, назвавши обох боксерів "лайном". Водночас він заявив, що готовий прийняти виклик Усика та битися з ним, якщо буде виконана його умова.

ЗМІ зазначають, що бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі може відбутися наприкінці 2022 року.

  • Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси;
  • У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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Усик - Джошуа: реванш
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