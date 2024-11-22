"Що ми можемо зробити?": у Федерації волейболу України прокоментували втечу гравців "Решетилівки" за кордон

Кілька волейболістів команди не повернулися на батьківщину після єврокубкового поєдинку.

Президент Федерації волейболу України Михайло Мельник відреагував на те, що кілька гравців "Решетилівки" не повернулися на батьківщину після матчу Кубка виклику в Бельгії.

"Нас попереджали – ще один-два таких виїзди, й нам перекриють їх взагалі. А це проблематично, бо в нас судді також часто виїжджають, не лише гравці та тренери.

Звичайно, це неприємна ситуація, але що ми можемо зробити як федерація? Не випускати їх? Це теж не вихід, бо втратимо рейтинг.

З іншого боку наша федерація точно не буде підписувати трансфер цих гравців, якщо вони захочуть перейти до іншого клубу. Окрім Оробка, в нього польське спортивне громадянство", – сказав Мельник у коментарі Tribuna.com.

Нагадаємо, щонайменше двоє гравців "Решетилівки" не повернулися до України після матчу Кубка виклику проти "Менена", який відбувся у Бельгії. У Європі вирішили залишитися Андрій Оробко та Дмитро Шаврак.

За інформацією Sport.ua, ще одним втікачем виявився Руслан Осипенко, а Миколу Куранова затримав ТЦК на кордоні.

Нагадаємо, у листопаді цього року футболістів "СК Полтава" перед матчем доправили до ТЦК.

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