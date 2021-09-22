"Що не образ, то шик": Світоліна порадувала шанувальників ефектними нарядами

"Що не образ, то шик": Світоліна порадувала шанувальників ефектними нарядами

Тенісистка проводить час за межами корту.

Перша ракетка України Еліна Світоліна порадувала своїх шанувальників ефектними нарядами.

27-річна тенісистка опублікувала в Instagram три фото. На першому вона з'явилася в чорній короткій сукні; на другому - в елегантному вбранні, в якому вона відвідала футбольний матч між ПСЖ і "Ліоном"; на третьому - у брючному костюмі.

instagram.com/elisvitolina

instagram.com/elisvitolina

instagram.com/elisvitolina

"I, II або III? Який образ вам подобається найбільше", - прокоментувала Еліна свій пост. "Що не образ, то шик", - відповіла одна з підписниць.

У 2021 році Світоліна стала бронзовою призеркою Олімпіади-2020 і перемогла на турнірі WTA в Чикаго.

Олімпіади-2020 і в Чикаго. На US Open, що завершився, Еліна дійшла до чвертьфіналу, де програла Лейлі Анні Фернандес із Канади.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Монфіс красиво привітав Світоліну з днем народження.

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