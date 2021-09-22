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"Що не образ, то шик": Світоліна порадувала шанувальників ефектними нарядами

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"Що не образ, то шик": Світоліна порадувала шанувальників ефектними нарядами

instagram.com/elisvitolina

Тенісистка проводить час за межами корту.

Перша ракетка України Еліна Світоліна порадувала своїх шанувальників ефектними нарядами.

27-річна тенісистка опублікувала в Instagram три фото. На першому вона з'явилася в чорній короткій сукні; на другому - в елегантному вбранні, в якому вона відвідала футбольний матч між ПСЖ і "Ліоном"; на третьому - у брючному костюмі.

© instagram.com/elisvitolina
instagram.com/elisvitolina
© instagram.com/elisvitolina
instagram.com/elisvitolina
© instagram.com/elisvitolina
instagram.com/elisvitolina

"I, II або III? Який образ вам подобається найбільше", - прокоментувала Еліна свій пост. "Що не образ, то шик", - відповіла одна з підписниць.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Монфіс красиво привітав Світоліну з днем народження.

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