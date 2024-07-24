"Що Україна зробила щодо агресії НАТО?": у "Партизані" обурилися відмовою "Динамо" від рукостискань

Генеральний директор белградського "Партизана" Мілош Вазура різко відреагував на те, що київське "Динамо" скасувало всі двосторонні заходи перед першим матчем другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Також перед початком поєдинку гравці "Динамо" не потисли руки гравцям "Партизана". Кияни обмежили привітання кулаками, щоб уникнути санкцій від УЄФА.

Причиною стала участь сербського клубу у товариському турнірі в Москві на початку липня цього року. Перед грою "Динамо" публічно засудило поїздку "Партизана" до країни-агресорки.

У відповідь гендиректор белградців назвав відмову "Динамо" від рукостискань "неспортивною поведінкою" та заявив, що Сербія не заслужила на таке ставлення до себе.

"Чим зумовлена ​​така неспортивна поведінка? Наша країна не відмовилася від визнання територіальної цілісності цієї країни. Ми повинні поставити запитання: "Що Україна зробила щодо агресії НАТО проти нашої країни, що нам варто робити і як на це реагувати?

Чому хтось ставить себе на п'єдестал морального судді та судить з нього про сербські справи та поведінку, а також без жодних аргументів повчає нас? Чи вони колись засуджували ту агресію, чи дистанціювались від скоєних проти нас злочинів?

Чому це поширюється на спортивні майданчики? Цьому не місце у спортивних змаганнях. Сербія послідовно тримається осторонь усіх військових конфліктів і наполегливо проповідує мир", – заявив Вазура виданню "Спортски Журнал".

"Динамо" на "Арені Люблін" у польському Любліні знищило "Партизан" з рахунком 6:2 . Матч-відповідь між командами відбудеться у середу, 31 липня, у Белграді. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Огляд матчу "Динамо" – "Партизан"

Переможець двоматчевого протистояння "Динамо" – "Партизан" у третьому раунді відбору Ліги чемпіонів позмагається з шотландським "Рейнджерс", а переможений у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи зустрінеться з тим, хто програє в парі "Лугано" (Швейцарія) – "Фенербахче" (Туреччина).

Нагадаємо, з метою безпеки було ухвалено рішення, що обидва матчі між "Динамо" та "Партизаном" відбудуться без виїзних уболівальників на стадіонах.

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