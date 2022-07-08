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"Що ви маєте на увазі?": тенісистка, яка сенсаційно пробилася до фіналу Wimbledon, обурилася через запитання про своє російське походження

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"Що ви маєте на увазі?": тенісистка, яка сенсаційно пробилася до фіналу Wimbledon, обурилася через запитання про своє російське походження

Фото: Associated Press

Сенсаційна фіналістка Вімблдонському турнірі Олена Рибакіна потрапила під шквал питань від журналістів про її виступи за Росію до 2018 року.

Тенісистка із Казахстану Олена Рибакіна, яка пробилася до фіналу Wimbledon-2022, обурилася через запитання про своє російське походження.

Про це вона заявила на пресконференції після перемоги над румункою Симоною Халеп.

"Як я вже говорила, я вже довгий час виступаю за Казахстан. Я пишаюся представляти цю країну, яка вірить у мене. Чи відчуваю я все ще росіянкою? Що ви маєте на увазі? Я граю в теніс, насолоджуюся своїм перебуванням на цьому грандіозному турнірі. Співчуваю тим, хто не зміг приїхати. Так, я народилася в Росії. Але зараз я представляю Казахстан. Я не розумію, чому ми постійно до цього повертаємось", – сказала Рибакіна.

Також 23-я ракетка світу засудила війну в Україні, однак не назвала Росію агресором.

"Я просто хочу, щоб війна якомога швидше закінчилася і був мир", - заявила вона.

Нагадаємо, що 22-разовий переможець турнірів Великого шолома Рафаель Надаль вирішив знятися з Wimbledon-2022.

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