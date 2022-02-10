"Що за шматок лайна": колишній чемпіон UFC пригрозив одноклубнику Ярмоленка, який побив свого кота

"Що за шматок лайна": колишній чемпіон UFC пригрозив одноклубнику Ярмоленка, який побив свого кота

Польський боєць запропонував помірятися силами французькому захиснику.

Футболіст лондонського "Вест Гема" Курт Зума опинився у епіцентрі скандалу через жорстоке ставлення до своєї кішки.

Захисника "молотобійців" стали масово цькувати за його вчинок. Зокрема, така поведінка футболіста розгнівала бійця UFC Яна Блаховича.

"Якщо ти такий крутий, виродок, то вдар мене. Що за шматок лайна. Жорстоке поводження з тваринами не можна терпіти", - написав колишній чемпіон у напівважкій вазі у Twitter.

If you are so tough mother****er, @KurtZouma, try to kick me.

What a piece of shit. No tolerance for animal cruelty. — Jan Blachowicz (@JanBlachowicz) February 8, 2022

Цього сезону на рахунку Зума 15 ігор у всіх турнірах та один забитий гол;

Він став гравцем "молотобійців" улітку 2021 року, коли за 35 млн євро перебрався з "Челсі". "Вест Гем" заплатив 35 мільйонів євро за перехід Зума.

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