"Що зміниться, якщо Путіна не стане?": відома українська гімнастка назвала росіян зомбованими та недалекими людьми

Олімпійська чемпіонка 1980-го року зі спортивної гімнастики Стелла Захарова висловилася про росіян.

"Що зміниться, якщо Путіна не стане? Нічого. Буде інший. А якщо і ні, то щоб зламати мислення та переконання росіян, треба не один десяток років. Я – олімпійська чемпіонка, яка виборола високе звання за часів Радянського Союзу. Не вважаю себе росіянкою, бо українка на 100%. У часи союзу нас жорстко контролювали і вбивали у голови, що захід – то зло та чорна діра. Ми боялися нового та перспективного, думати і мріяти про інше життя – не таке, як в радянському просторі. Людей залякували та вкручували у мізки ідеї, які шкодили розвитку самої людини як особистості. Комунізм – антилюдська ідеологія. Україна відокремилася, і ми зітхнули з полегшенням", - написала Захарова в Instagram.

Вона додала, що в Україні люди живуть значно краще, ніж в Росії, бо мають свободу слова.

"У нас з’явилось право на власну думку і можливість налаштувати своє життя так, як вважаємо за потрібне. Не все ідеально, але ми живемо краще, ніж в Росії – в рази. А в Рашці досі зомбовані, залякані, недалекі люди. Бо круто живуть близько 3% нелюдів, яким вигідно мати стадо малоосвічених, тупих, забитих "людішек", які вважають себе "велікім рускім народом", - зазначила вона.

Нагадаємо, волейболіст із РФ В'ячеслав Тарасов розповів про те, що Росія, Білорусь та Україна завжди були практично однією країною.

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