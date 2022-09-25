Щоб не втекли від мобілізації: російським спортсменам заборонили тренування та змагання за кордоном - ЗМІ

Російським національним збірним заборонили виїзд за межі країни для участі в тренувальних зборах та змаганнях, аби спортсмени не скористалися цим задля ухилення від мобілізації.

Так, Міністерство спорту Росії наказало національним федераціям та іншим спортивним структурам відмовитися від проведення тренувальних зборів та участі у змаганнях в інших країнах.

Про це повідомляє Inside the Games із посиланням на Міністерство спорту Російської Федерації.

Зазначається, що причиною такого рішення є часткова мобілізація в країні-агресорці, яку 21 вересня у зв'язку з війною проти України оголосив російський диктатор Володимир Путін.

Міністр спорту РФ Олег Матицін заявив, що це рішення продиктоване курсом на "зміцнення національної спортивної галузі та формування спортивного й економічного суверенітету".

Водночас заборона стосується лише тих тренувальних зборів і змагань, які раніше фінансувало Міністерство спорту. Наприклад, збірна Росії з футболу все одно зіграє заплановані товариські матчі в листопаді, оскільки Російський футбольний союз (РФС) оплачує їх самостійно.

Раніше повідомлялося, що працівники збірної Росії з футболу отримали повістки з військкомату.

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