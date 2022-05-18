"Щодня сплачує величезну ціну": футболісти національної команди закликали підтримати вступ України до ЄС (відео)

Футболісти збірної України з футболу звернулися до європейської спільноти, висловивши у відео свою громадянську позицію.

Представники команди Олександра Петракова, які нині готуються до вирішальних матчів відбору на ЧС-2022, наголосили, що Україна заслуговує бути у Європейському союзі.

Відповідне відеозвернення з'явилося на YouTube-каналі УАФ.

Участь в ньому взяли Сергій Сидорчук, Андрій Пятов, Роман Яремчук, Тарас Степаненко та Георгій Бущан.

"Європейський союз - це про цінності. Свобода, демократія, захист прав людини. Україна щодня сплачує величезну ціну, захищаючи ці цінності. Україна захищає своє європейське майбутнє. Україна захищає Європу. Україна має бути в Європейському союзі. Україна - це Європа", - зазначили футболісти.

Нагадаємо, що Консультативна місія Євросоюзу в Україні (КМЄС) повернулася до штаб-квартири у Києві.