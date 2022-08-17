"Щодня я молюся за Україну, за народ": Ломаченко прибув до США та закликав зупинити війну

34-річний боксер, який нещодавно прибув до США задля підготовки до наступного бою, заявив, що щодня молиться, аби війна завершилася.

Слова Ломаченка цитує BoxingScene.

"Щодня я молюся за Україну, за народ. Молюсь, щоб зупинити війну. Коли я повернувся до України, гадаю, це був другий день війни, ваша свідомість змінюється, бо ви бачите інше життя. Ніхто не міг зрозуміти, що сталося того дня. Це дуже погано. Погано для всього світу", - сказав Ломаченко.

Додамо, Ломаченко досі до цього публічно не засудив вторгнення російської армії до України. Утім, Василь від початку війни вступив до тероборони Білгород-Дністровського. Нещодавно він виклав дві частини відео інтерв'ю з митрополитом УПЦ МП, через що нарвався на критику з боку користувачів в Instagram.

Раніше повідомлялося, що стала відома дата наступного бою Ломаченка. За попередніми даними, наступним суперником українця буде Джемейн Ортіс.

На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.

В останньому бою, в ніч проти 12 грудня, Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

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