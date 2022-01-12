Щось пішло не так: Мессі визначив, на кого з Disney він схожий (відео)

Зірка ПСЖ виявився світловолосим героєм мультфільму "Покахонтас".
Нападник ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі показав шанувальникам, як проводить дозвілля зі своїми дітьми.
Синам зіркового форварда стало цікаво, на кого з персонажів Disney схожий їхній батько. Лео вирішив скористатися маскою в Snapchat, щоб дізнатися це.
Результат вийшов неочікуваним – Мессі виявився схожим на світловолосого та блакитноокого принца з мультфільму "Покахонтас" Джона Сміта. Цей вибір програми розсмішив синів Мессі, тому що він – повна протилежність героя.
Читайте також:
Без Роналду та Мбаппе: ФІФА назвала трійку претендентів на звання найкращого гравця 2021 року
Готується до карнавалу в Ріо: найтитулованіший футболіст світу розсмішив шанувальників (відео)
Він ще не знає, наскільки йому пощастило: зірка "Барселони" зробив подарунок юному уболівальнику (відео)