"Щось з іншого світу": Лунін висловився щодо свого майбутнього в "Реалі"

Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін розповів, що найближчим літом не планує залишити іспанський клуб.

В інтерв'ю El Chiringuito TV 24-річний голкіпер збірної України підтвердив інформацію, що його контракт з "вершковими" розрахований до літа 2025 року. Також він додав, що він не бажає йти з "Реала".

"У мене контракт до 2025 року, але я не знаю, що буде. Але, звичайно, я хочу залишитися.

Це щось неймовірне, коли "Сантьяго Бернабеу" скандує твоє ім'я. Для хлопця як я, з міста з 30 тисяч жителів – це щось з іншого світу. Я ніколи цього не уявляв", – сказав Лунін.

Зазначимо, що офіційно "Королівський клуб" не оголошував про подовження контракту з Луніним. Його попередня угода з мадридцями була розрахована до кінця поточного сезону.

Цього сезоні Андрій зіграв за "Реал" 15 матчів у всіх турнірах, з яких 6 – "сухих". Сумарно український голкіпер у нинішній кампанії пропустив 13 голів.

Наразі "Реал" з 58 очками після 23 турів очолює таблицю чемпіонату Іспанії, випереджаючи на два бали "Жирону" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова. Вже в суботу, 10 лютого, лідери Ла Ліги зійдуться в очному матчі на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді.

Також підопічні Карло Анчелотті невдовзі проведуть поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти німецького "РБ Лейпцига". Ігри заплановано на 13 лютого і 6 березня.

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