Секрет розкрито: клуб УПЛ показав, чому відомий хавбек погодився на трансфер (відео)

Секрет розкрито: клуб УПЛ показав, чому відомий хавбек погодився на трансфер (відео)

"Колос" поділився з шанувальниками кумедним відео.

Колишній півзахисник чернігівської "Десни" Андрій Тотовицький, який не став продовжувати стосунки з клубом після завершення контракту 31 грудня 2021 року, продовжив кар'єру у ковалівському "Колосі".

Пресслужба нової команди футболіста вирішила оригінально презентувати новачка та опублікувала кумедне відео в TikTok, в якому показала "справжні" мотиви трансферу Тотовицького.

Тотовицький провів у складі "Десни" 14 матчів, у яких забив три голи.

"Колос" завершив осінню частину УПЛ на восьмому місці турнірної таблиці .

. У першому матчі після зимової паузи ковалівська команда 27 лютого в Львові зіграють з "Рухом".

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