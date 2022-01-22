Секрет успіху: другий найдорожчий футболіст планети роздавав автографи з морквиною в роті (відео)

Секрет успіху: другий найдорожчий футболіст планети роздавав автографи з морквиною в роті (відео)

Ерлінг Голанд поповнює організм вітамінами навіть за кермом.

Зірковий форвард дортмундської "Боруссії" Ерлінг Голанд став героєм соцмереж завдяки відео, знятому поблизу клубної бази.

Перед тренуванням на Голанда чекали декілька уболівальників "джмелів", аби взяти у футболіста автограф. 21-річний норвежець не проігнорував своїх шанувальників і пригальмував на червоному авто, щоб виконати їхнє прохання.

Цікаво, що робити це футболістові довелося з морквиною в роті, яку він жував дорогою на тренування.

"Морква - секрет моєї енергії", - прокоментував один з уболівальників відео, яке швидко розлетілося популярними спортивними пабліками.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що "Манчестер Юнайтед" вибув із боротьби за Голанда. На забивного норвезького бомбардира залишився один головний претендент - мадридський "Реал". Іспанський гранд хоче підписати нападника вже влітку.

У нинішньому сезоні Голанд провів 19 матчів за "Боруссію" у всіх турнірах, забив 22 голи і зробив п'ять результативних передач.

Ерлінг є другим найдорожчим футболістом світу за версією порталу Transfermarkt після форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе. Вартість норвежця оцінюється в 150 мільйонів євро.

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