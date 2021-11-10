Секс-символ ММА викликала екстаз еротичними знімками біля басейну: фанати чекають її в порно

Секс-символ ММА викликала екстаз еротичними знімками біля басейну: фанати чекають її в порно

Пейдж Ванзант продовжує ділитися відвертими фото в соцмережах.

Колишня бійчиня UFC Пейдж Ванзант, яку прозвали секс-символом змішаних єдиноборств через звабливу фігуру та любов до пікантних фото, вкотре потішила своїх шанувальників гарячими світлинами.

27-річна американка опублікувала в Instagram фотографії, на яких спокусливо позує в бікіні біля невеликого басейну. Спортсменка знялася з різних ракурсів, показавши свою неймовірну фігуру та пишні сідниці.

instagram.com/paigevanzantufc

instagram.com/paigevanzantufc

instagram.com/paigevanzantufc

У коментарях під знімками фанати вибухнули хвилею захоплення. Вони написали, що хочуть мати таку ж ідеальну фігуру, як у Пейдж, а також мріють побачити її в порноіндустрії.

У лютому 2021 року американка дебютувала в лізі кулачних боїв Bare Knuckle FC. Красуня одноголосним рішенням суддів програла професійній боксерці Брітан Гарт.

професійній боксерці У липні того ж року Пейдж зазнала поразки від співвітчизниці Рейчел Остович. Найближчий бій Ванзант проведе на початку 2022 року також у Bare Knuckle FC.

Найближчий бій Ванзант проведе на початку 2022 року також у Bare Knuckle FC. В UFC на її рахунку вісім поєдинків: п'ять перемог і три поразки.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Ванзант еротично спокусила в крихітному бікіні.

instagram.com/paigevanzantufc

instagram.com/paigevanzant

instagram.com/paigevanzantufc

instagram.com/paigevanzantufc

instagram.com/paigevanzantufc

instagram.com/paigevanzantufc

instagram.com/paigevanzantufc

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