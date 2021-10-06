Сексуальна фігура та райські краєвиди: зірка українського спорту показала медовий місяць на Мальдівах

Сексуальна фігура та райські краєвиди: зірка українського спорту показала медовий місяць на Мальдівах

Анжеліка Терлюга разом з чоловіком Володимиром відпочиває на островах після весілля.

Срібна призерка Олімпійських ігор-2020 у Токіо, українська каратистка Анжеліка Терлюга, яка нещодавно одружилася з Володимиром Зарецьким, насолоджується медовим місяцем з коханим.

У весільну подорож молодята вирушили на Мальдіви. 29-річна спортсменка поділилася з шанувальниками яскравими фотографіями в Instagram.

"Мальдіви. Чоловік сьогодні постарався зробити декілька гарних знімків", - підписала каратистка фото в рожевому купальнику.

instagram.com/anzhelika_terliuga

Також Терлюга показала розкішний вигляд згори на басейн, де відпочиває разом зі своїм обранцем.

А наступного дня спортсменка вже позувала в чорному бікіні, демонструючи сексуальні форми.

"Як же тут красиво. Складно передати словами... Я в моменті...", - підписала фото Анжеліка.

instagram.com/anzhelika_terliuga

Дійшла пара і до спільних фотографій і відео.

"Найкращий сніданок, який у мене коли-небудь був", - написала Терлюга, запостивши чергову порцію незабутніх миттєвостей собі в соцмережі.

instagram.com/anzhelika_terliuga

instagram.com/anzhelika_terliuga

Закохані одружилися 26 вересня. Пишне весілля пара відгуляла в заміському ресторані "Мюнхгаузен", розташованому поблизу Одеси. Пізніше Анжеліка опублікувала красиві весільні фотографії.

На олімпійському турнірі в Токіо Терлюга провела шість поєдинків. Українка здобула три перемоги, два бої звела до нічиєї і програла лише у фіналі.

Також Анжеліка - триразова чемпіонка Європи з карате.

Раніше Терлюга написала емоційний пост і відмовилася від усіх інтерв'ю після того, як нібито сказала, що їй не подобається район, в якому їй подарували квартиру за олімпійську медаль у Токіо. Каратистка у сторіз Instagram написала, що всім задоволена, а її слова перекрутили журналісти.

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