Сексуальна фігура та райські краєвиди: зірка українського спорту показала медовий місяць на Мальдівах

Анжеліка Терлюга разом з чоловіком Володимиром відпочиває на островах після весілля.
Срібна призерка Олімпійських ігор-2020 у Токіо, українська каратистка Анжеліка Терлюга, яка нещодавно одружилася з Володимиром Зарецьким, насолоджується медовим місяцем з коханим.
У весільну подорож молодята вирушили на Мальдіви. 29-річна спортсменка поділилася з шанувальниками яскравими фотографіями в Instagram.
"Мальдіви. Чоловік сьогодні постарався зробити декілька гарних знімків", - підписала каратистка фото в рожевому купальнику.
Також Терлюга показала розкішний вигляд згори на басейн, де відпочиває разом зі своїм обранцем.
А наступного дня спортсменка вже позувала в чорному бікіні, демонструючи сексуальні форми.
"Як же тут красиво. Складно передати словами... Я в моменті...", - підписала фото Анжеліка.
Дійшла пара і до спільних фотографій і відео.
"Найкращий сніданок, який у мене коли-небудь був", - написала Терлюга, запостивши чергову порцію незабутніх миттєвостей собі в соцмережі.
Закохані одружилися 26 вересня. Пишне весілля пара відгуляла в заміському ресторані "Мюнхгаузен", розташованому поблизу Одеси. Пізніше Анжеліка опублікувала красиві весільні фотографії.
- На олімпійському турнірі в Токіо Терлюга провела шість поєдинків. Українка здобула три перемоги, два бої звела до нічиєї і програла лише у фіналі.
- Також Анжеліка - триразова чемпіонка Європи з карате.
Раніше Терлюга написала емоційний пост і відмовилася від усіх інтерв'ю після того, як нібито сказала, що їй не подобається район, в якому їй подарували квартиру за олімпійську медаль у Токіо. Каратистка у сторіз Instagram написала, що всім задоволена, а її слова перекрутили журналісти.