Сексуальна футболістка, яка заробила кругленьку суму на OnlyFans, знайшла новий клуб

Меделін Райт / instagram.com/madelene_wright

Відома футболістка та модель OnlyFans Меделін Райт підписала контракт із англійським клубом "Четем Таун", який грає у третій за силою лізі країни.

Новина про перехід 26-річної Меделін зібрала понад чотири тисячі вподобань на клубній сторінці в Instagram.

Меделін Райт / instagram.com/chathamtownwf

Попередні публікації від клубу обмежувалися лише кількома десятками лайків.

Раніше Меделін виступала за англійські "Чарльтон Атлетік" та "Лейтон Орієнт".

2019 року англійську футболістку виключили з "Чарльтон Атлетік" через відеоролики, на яких вона вдихала веселющий газ із повітряної кульки та пила шампанське за кермом свого Range Rover.

Після цього вона почала вести блог на OnlyFans, продаючи свої відверті фотографії в Інтернеті, та заробила там понад 500 тисяч фунтів.

