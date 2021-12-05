Селезньов не допоміг: "Олександрія" рознесла "Минай" у поєдинку УПЛ

Команда Юрія Гури декласувала закарпатський клуб на власному полі.
"Олександрія" розгромила "Минай" у домашньому матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги - 3:0.
Ще в першому таймі господарі створили собі комфортну перевагу, двічі вразивши ворота суперника. На 27-й хвилині рахунок відкрив Клаудіо Спінеллі, а на 36-й його подвоїв Максим Третьяков.
Наприкінці зустрічі олександрійці довели справу до розгрому. На 84-й хвилині відзначився Каспарс Дубра.
Форвард гостей Євген Селезньов, який напередодні потрапив у скандал через відео, на якому обматюкав свого одноклубника, вийшов у стартовому складі та був замінений на 69-й хвилині.
- "Олександрія" (26 очок) піднялася на шосте місце в УПЛ. "Минай" (10 балів) опустився на передостанню, 15-ту позицію.
- У 18-му турі, після якого УПЛ вирушить на зимові канікули, команда Юрія Гури 11 грудня прийме "Шахтар", а закарпатці 12 грудня на виїзді зіграють проти "Колоса".
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