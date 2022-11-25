Сенегал обіграв Катар на ЧС-2022: господарі забили свій дебютний гол на Мундіалях

Команда-господарка турніру залишається без очок після двох турів групового раунду.

У п'ятницю, 25 листопада, в рамках 2-го туру групи А чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Сенегалу перемогла команду Катару. Зустріч на стадіоні "Аль-Тумама" в Досі закінчилася з рахунком 1:3 .

Африканці вийшли вперед під завісу першого тайму – захисник господарів Булем Хоухі впав на газон у власному штрафному, не зумівши вибити м'яч. Його помилкою миттєво скористався Булає Діа і з близької відстані пробив повз голкіпера.

На старту другої половини поєдинку сенегальці подвоїли свою перевагу – Фамара Дьєдіу зіграв на випередження після подачі з кутового і головою переправив м'яч у сітку.

Після другого пропущеного м'яча господарі великими силами пішли в атаку і таки змогли скоротити відставання. Мохаммед Мунтарі головою замкнув навіс з правого флангу, забивши перший гол збірної Катару на чемпіонатах світу.

Однак уникнути поразки катарцям не вдалося. На 84-й хвилині нападник "Марселя" Бамба Дьєнг відправив третій м'яч у ворота Катару та зняв питання щодо переможця цієї дуелі.