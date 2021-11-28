Сенегальський талант "Динамо" блискучим голом розпочав розгром "Минаю" U-19 (відео)

Молодіжна команда "біло-синіх" відправила у ворота суперника 5 голів.

В рамках 16-го туру юнацької першості України "Динамо" U-19 розтрощило команду однолітків з "Минаю".

На 29-й хвилині поєдинку сенегальський нападник столичного клубу Самба Діалло відмітився ефектним голом у ворота суперника після передачі Ігоря Горбача п'ятою. Легіонер вдарив через себе та точно влучив у ціль.

Після цього кияни продовжили розгром суперника та відправили в його ворота ще три гола. Фінальний свисток зафіксував рахунок - 5:0.

Сенегалець забив 10-й гол у чемпіонаті U-19. Він залишається найкращим бомбардиром "Динамо" у юнацькій першості.

"Динамо" U-19 займає третю позицію у турнірній таблиці юнацької першості України, маючи 34 очки в активі. Лідерство чемпіонату утримує донецький "Шахтар", на другому місці - харківський "Металіст".

Читайте також:

УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 16-го туру Чемпіонату України з футболу

"Шахтар" обіграв аутсайдера УПЛ та не дозволив "Динамо" відірватися в чемпіонських перегонах

Феєрія Довбика і Гуцуляка: "Дніпро-1" розірвав "Ворсклу" з найшвидшим голом сезону в УПЛ (відео)