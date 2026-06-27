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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Сенегал у більшості знищив Ірак і зберіг шанси на плейоф ЧС-2026

Сенегальці можуть пробитися до 1/16 фіналу як один з найкращих володарів третіх місць.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Сенегал — Ірак

Сенегал — Ірак / © Associated Press

Збірна Сенегалу розгромила команду Іраку в матчі заключного третього туру групи D чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні "BMO Field" у канадському Торонто завершився з рахунком 5:0.

Сенегальці відкрили рахунок уже на 4-й хвилині зустрічі — відзначився Хабіб Діарра.

На 13-й хвилині Ірак залишився в меншості — захисник Ребін Сулака отримав пряму червону картку за те, що поблизу власного штрафного майданчика сфолив проти Садіо Мане, завадивши йому вийти один на один з голкіпером.

На старті другого тайму африканська збірна збільшила свою перевагу — на 56-й хвилині гол забив Ісмаїла Сарр.

На цьому Сенегал не зупинився і довів справу до розгрому — Пап Гує оформив дубль, вразивши ворота суперника на 59-й і 71-й хвилинах.

А на 82-й хвилині Іліман Ндіає відправив п'ятий м'яч у ворота Іраку, встановивши остаточний рахунок гри.

  • В іншому матчі третього туру цього квартету збірна Франції розгромила команду Норвегії з рахунком 4:1.

  • Норвежці та французи ще за підсумками другого туру достроково вийшли до плейоф. Перемога в очному протистоянні дозволила "Ле Бле" (9 очок) виграти групу I, тоді як "вікінги" (6 балів) посіли другу сходинку.

  • Сенегал (3 пункти) зберігає шанси потрапити до плейоф як один з найкращих володарів третіх місць. Ірак (0) фінішував останнім і завершив виступи на Мундіалі.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
40
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