Сенсація на Гран-прі Азербайджану: лідер сезону розбив болід, син російського мільярдера обігнав Хемілтона

Відбувся шостий етап королівських автоперегонів.
Гран-прі Азербайджану "Формули-1" завершився несподіваною перемогою Серхіо Переса з "Ред Булла". Виграти мексиканцю допомогла аварія його партнера за командою і лідера загального заліку в поточному сезоні Макса Ферстаппена, який через прокол розбив свій болід на 47-му колі, лідируючи в гонці.
Чинний чемпіон Льюїс Хемілтон ("Мерседес") припустився грубої помилки після рестарту на 50-му колі і фінішував передостаннім - 15-м. Британця обігнав навіть головний аутсайдер сезону - син російського мільярдера Дмитра Мазепіна Микита ("Хаас").
Результати Гран-прі Азербайджану
1. Серхіо Перес ("Ред Булл") - 51 коло
2. Себастьян Феттель ("Астон Мартін") +1,385
3. П'єр Гаслі ("Альфа Таурі") +1,377
4. Шарль Леклер ("Феррарі") +3,828
5. Ландо Норріс ("Макларен") +4,754
6. Фернандо Алонсо ("Альпін") +6,382
7. Юкі Цунода ("Альфа Таурі") +6,624
8. Карлос Сайнс ("Феррарі") +7,709
9. Даніель Ріккардо ("Макларен") +8,874
10. Кімі Райкконен ("Альфа Ромео") +9,576
11. Антоніо Джовінаццо ("Альфа Ромео") +10,254
12. Валттері Боттас ("Мерседес") +11,264
13. Мік Шумахер ("Хаас") +14,241
14. Микита Мазепін ("Хаас") +14,315
15. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") +17,668
16. Ніколас Латіфі ("Вільямс") +42,379
Зійшли з дистанції:
Джордж Расселл ("Вільямс")
Макс Ферстаппен ("Ред Булл")
Ланс Стролл ("Астон Мартін")
Естебан Окон ("Альпін")
Положення в загальному заліку:
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 105 очок
2. Льюїс Хемілтон ( "Мерседес") - 101
3. Серхіо Перес ("Ред Булл") - 69
4. Ландо Норріс ("Макларен") - 66
5. Шарль Леклер ("Феррарі") - 52
6. Валттері Боттас ("Мерседес") - 47
7. Карлос Сайнс ("Феррарі") - 42
8. П'єр Гасли ("Альфа Таурі") - 31
9. Себастьян Феттель ("Астон Мартін") - 28
10. Даніель Ріккардо ("Макларен") - 26
11. Фернандо Алонсо ("Альпін") - 13
12. Естебан Окон ("Альпін") - 12
13. Ланс Стролл ("Астон Мартін") - 9
14. Юкі Цунода ("Альфа Таурі") - 8
15. Кімі Райкконен ("Альфа Ромео") - 1
16. Антоніо Джовінаццо ("Альфа Ромео") - 1
Турнірне становище в Кубку конструкторів
1. "Ред Булл" - 174 очки
2. "Мерседес" - 148
3. "Феррарі" - 94
4. "Макларен" - 92
5. "Альфа Таурі" - 39
6. "Астон Мартін" - 37
7. "Альпін" - 25
8. "Альфа Ромео" - 2
9. "Хаас" - 0
10. "Вільямс" - 0
- Заключний етап "Формули-1" у сезоні-2021 відбудеться 12 грудня.
- У минулому сезоні чемпіоном став Хемілтон, "Мерседес" виграв Кубок конструкторів.