Сенсація на Гран-прі Азербайджану: лідер сезону розбив болід, син російського мільярдера обігнав Хемілтона

Відбувся шостий етап королівських автоперегонів.

Гран-прі Азербайджану "Формули-1" завершився несподіваною перемогою Серхіо Переса з "Ред Булла". Виграти мексиканцю допомогла аварія його партнера за командою і лідера загального заліку в поточному сезоні Макса Ферстаппена, який через прокол розбив свій болід на 47-му колі, лідируючи в гонці.

Чинний чемпіон Льюїс Хемілтон ("Мерседес") припустився грубої помилки після рестарту на 50-му колі і фінішував передостаннім - 15-м. Британця обігнав навіть головний аутсайдер сезону - син російського мільярдера Дмитра Мазепіна Микита ("Хаас").

Результати Гран-прі Азербайджану

1. Серхіо Перес ("Ред Булл") - 51 коло

2. Себастьян Феттель ("Астон Мартін") +1,385

3. П'єр Гаслі ("Альфа Таурі") +1,377

4. Шарль Леклер ("Феррарі") +3,828

5. Ландо Норріс ("Макларен") +4,754

6. Фернандо Алонсо ("Альпін") +6,382

7. Юкі Цунода ("Альфа Таурі") +6,624

8. Карлос Сайнс ("Феррарі") +7,709

9. Даніель Ріккардо ("Макларен") +8,874

10. Кімі Райкконен ("Альфа Ромео") +9,576

11. Антоніо Джовінаццо ("Альфа Ромео") +10,254

12. Валттері Боттас ("Мерседес") +11,264

13. Мік Шумахер ("Хаас") +14,241

14. Микита Мазепін ("Хаас") +14,315

15. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") +17,668

16. Ніколас Латіфі ("Вільямс") +42,379

Зійшли з дистанції:

Джордж Расселл ("Вільямс")

Макс Ферстаппен ("Ред Булл")

Ланс Стролл ("Астон Мартін")

Естебан Окон ("Альпін")

Положення в загальному заліку:

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 105 очок

2. Льюїс Хемілтон ( "Мерседес") - 101

3. Серхіо Перес ("Ред Булл") - 69

4. Ландо Норріс ("Макларен") - 66

5. Шарль Леклер ("Феррарі") - 52

6. Валттері Боттас ("Мерседес") - 47

7. Карлос Сайнс ("Феррарі") - 42

8. П'єр Гасли ("Альфа Таурі") - 31

9. Себастьян Феттель ("Астон Мартін") - 28

10. Даніель Ріккардо ("Макларен") - 26

11. Фернандо Алонсо ("Альпін") - 13

12. Естебан Окон ("Альпін") - 12

13. Ланс Стролл ("Астон Мартін") - 9

14. Юкі Цунода ("Альфа Таурі") - 8

15. Кімі Райкконен ("Альфа Ромео") - 1

16. Антоніо Джовінаццо ("Альфа Ромео") - 1

Турнірне становище в Кубку конструкторів

1. "Ред Булл" - 174 очки

2. "Мерседес" - 148

3. "Феррарі" - 94

4. "Макларен" - 92

5. "Альфа Таурі" - 39

6. "Астон Мартін" - 37

7. "Альпін" - 25

8. "Альфа Ромео" - 2

9. "Хаас" - 0

10. "Вільямс" - 0

Заключний етап "Формули-1" у сезоні-2021 відбудеться 12 грудня.

У минулому сезоні чемпіоном став Хемілтон, "Мерседес" виграв Кубок конструкторів.

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