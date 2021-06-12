Сенсація на тлі трагедії: збірна Фінляндії обіграла Данію у матчі Євро-2020

Результат поєдинку вийшов на другий план.

Збірна Фінляндії здобула сенсаційну перемогу над командою Данії в матчі 1-го туру групи B Чемпіонату Європи з футболу-2020. Поєдинок на стадіоні "Паркен" у Копенгагені закінчився з рахунком 1:0 на користь номінальних гостей.

Гра ледь не завершилася трагедією. Наприкінці першого тайму просто на полі знепритомнів ключовий півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен. Йому довгий час надавали допомогу. Партнери ж оточили Крістіана, не даючи камерам зафіксувати, як працюють медики.

Associated Press

Згодом Еріксена забрали з поля на ношах. Гра була перервана на тривалий час. Очікувалася, що її можуть і зовсім сьогодні не дограти. Але пізніше стало відомо, що команди повернуться на поле.

Після таких подій сама гра відійшла на другий план. Краще після такого шоку себе проявили фіни, які відкрили рахунок на 60-й хвилині. Йоел Пог'янпало ударом головою пробив Каспера Шмайхеля, забивши перший гол своєї збірної в історії Чемпіонатів Європи.

Associated Press

На 74-й хвилині данці могли зрівняти рахунок, але П'єр Хейб'єрг не реалізував пенальті. Його удар з 11-метрової позначки з кута власних воріт дістав Лукас Градецьки.

Збірна Данії створила ще кілька моментів, але уникнути поразки так і не змогла.

Фінляндія і Данія виступають у групі B, де їхніми суперниками також є Бельгія і Росія.

До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

Дивіться також: Євро 2020 таблиці і групи фінального турніру

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання