Сенсація на Євро-2020: збірна Англії не змогла перемогти у найстарішому міжнародному дербі

Родоначальники футболу розписали нічию з шотландцями.
Збірні Англії та Шотландії зіграли внічию матч другого туру групової стадії фінальної частини Чемпіонату Європи-2020. Поєдинок квартету D на легендарній арені "Вемблі" в Лондоні завершився з рахунком 0:0.
Підопічні Гарета Саутгейта були явними фаворитами зустрічі, однак не потішили своїх уболівальників яскравою грою. За весь матч вони завдали по воротах суперників 9 ударів проти 11 у шотландців. Статистика ударів у площину взагалі дивує - 1:1.
Не такого усі чекали від найстарішого футбольного дербі на міжнародній арені. Але на кону були дуже високі ставки, тому такий результат зберігає шанси на вихід до плейоф і одним, і іншим.
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- У групі D також виступають Чехія та Хорватія. У поєдинку 2-го туру, який відбувся раніше, вони розписали нічию 1:1.
- До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.