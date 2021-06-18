Сенсація на Євро-2020: збірна Англії не змогла перемогти у найстарішому міжнародному дербі

Родоначальники футболу розписали нічию з шотландцями.

Збірні Англії та Шотландії зіграли внічию матч другого туру групової стадії фінальної частини Чемпіонату Європи-2020. Поєдинок квартету D на легендарній арені "Вемблі" в Лондоні завершився з рахунком 0:0.

Підопічні Гарета Саутгейта були явними фаворитами зустрічі, однак не потішили своїх уболівальників яскравою грою. За весь матч вони завдали по воротах суперників 9 ударів проти 11 у шотландців. Статистика ударів у площину взагалі дивує - 1:1.

Associated Press

Associated Press

Не такого усі чекали від найстарішого футбольного дербі на міжнародній арені. Але на кону були дуже високі ставки, тому такий результат зберігає шанси на вихід до плейоф і одним, і іншим.

Associated Press

Associated Press

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У групі D також виступають Чехія та Хорватія. У поєдинку 2-го туру, який відбувся раніше, вони розписали нічию 1:1 .

. До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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