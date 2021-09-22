Сенсація в Кубку України: представник УПЛ вилетів від клубу Другої ліги

Сенсація в Кубку України: представник УПЛ вилетів від клубу Другої ліги

Переможний гол було забито в компенсований час.

Сенсаційно завершився поєдинок 1/16 фіналу Кубка України з футболу між черкаським ЛНЗ та петровським "Інгульцем". Представник Другої ліги ЛНЗ вибив клуб Прем'єр-ліги, здобувши перемогу з рахунком 2:1.

Для команди Сергія Лавриненка початок зустрічі вийшов успішним. Михайло Плохотнюк забив на 19-й хвилині та вивів "Інгулець" вперед. Проте господарі ще до перерви відігралися зусиллями Дениса Долинського.

Розв'язка протистояння була драматичною. На 88-й хвилині клуб УПЛ залишився в меншості - червону картку отримав Стефан Гопей. ЛНЗ скористався чисельною перевагою та на третій компенсованій хвилині вирвав перемогу. Путівку до наступного раунду національного кубка друголіговій команді приніс гол Андрія Сторчоуса.

Раніше до 1/8 фіналу Кубка України вийшли "Рух", "Олександрія" та "Металіст", який здійснив камбек і вибив з турніру "Десну" .

. Решта матчів 1/16 фіналу Кубка України відбудуться 22-23 вересня.

Представники України в єврокубках-2021/22 - "Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Колос" та "Ворскла" - вступають у боротьбу з 1/8 фіналу.

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