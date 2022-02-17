Сенсація в Лізі чемпіонів: "Баварія" ледь уникла поразки в першому матчі 1/8 фіналу (відео)

Сенсація в Лізі чемпіонів: "Баварія" ледь уникла поразки в першому матчі 1/8 фіналу (відео)

Гра у відповідь відбудеться 8 березня в Мюнхені.

Мюнхенська "Баварія" на виїзді зіграла внічию із австрійським "Зальцбургом" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. зустріч завершилася з рахунком 1:1 .

На 21-й хвилині "бики" шокували німецьку "машину". Джуніор Адама, який перед тим вимушено вийшов на заміну у зв'язку з пошкодженням Ноа Окафора, розпечатав ворота Свен Ульрайха. Зазначимо, що через травму гру пропускав основний голкіпер мюнхенців Мануель Ноєр.

Тривалий час чемпіону Австрії вдавалося стримувати масивні атаки "Рекордмайстра". За цей матч мюнхенці 21 раз пробили по воротах суперника, але успіху досягнули лише на останній хвилині основного часу. Гол Кінгслі Комана врятував для "Баварії" нічию.

Повну версію поєдинку дивіться ТУТ.

Матч-відповідь команди проведуть 8 березня на "Альянц Арені" в Мюнхені. Початок - о 22:00 за київським часом.

"Баварія" вийшла до 1/8 фіналу, вигравши всі шість ігор на груповій стадії. Мюнхенці були в квартеті з португальською "Бенфікою" українця Романа Яремчука, іспанською "Барселоною" та київським "Динамо";

РБ "Зальцбург" має честь зіграти у плейоф Ліги чемпіонів через те, що посів друге місце в групі з французьким "Ліллем", іспанською "Севільєю" та німецьким "Вольфсбургом".

Додамо, що в паралельному поєдинку 1/8 фіналу ЛЧ "Ліверпуль" у Мілані завдав поразки "Інтеру" - 2:0.

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