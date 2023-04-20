Сенсація в Лізі Європи: "Манчестер Юнайтед" розгромно програв "Севільї" та вилетів з турніру (відео)

"Червоні дияволи" не змогли пробитися до півфіналу другого за престижністю єврокубка.

"Севілья" на власному стадіоні розбила "Манчестер Юнайтед" у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи. Поєдинок на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" завершився з рахунком 3:0 .

Господарі вийшли вперед на 8-й хвилині – Гаррі Магвайр перед власними воротами подарував м'яч суперникам, а Юссеф Ен Несірі пробив повз Давіда де Хеа.

Перед перервою "нервіонці" могли подвоювати свою перевагу, але гол Лукаса Окампоса після перегляду відеоповтору було скасовано через офсайд.

Проте у другому таймі "Севілья" ще двічі відзначилася у воротах "манкуніанців". На 47-й хвилині влучний удар заніс до свого активу Лоїк Баде, а на 81-й хвилині Ен Несірі оформив дубль, встановивши остаточний рахунок у грі.

Огляд матчу

Перший матч цих команд на "Олд Траффорд" завершився з рахунком 2:2 . У ньому "Севілья" оформила видовищний камбек наприкінці гри, поступаючись з різницею у два м'ячі. Таким чином, 5:2 за підсумком двох поєдинків – далі йде іспанський колектив.

У півфіналі "Севілья" зіграє з туринським "Ювентусом", який за сумою двох зустрічей пройшов лісабонський "Спортинг".

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