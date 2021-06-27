Сенсація в плейоф Євро-2020: Чехія шокувала та "викинула" з турніру Нідерланди

Сенсація в плейоф Євро-2020: Чехія шокувала та "викинула" з турніру Нідерланди

Команда Франка де Бура двічі пропустила після вилучення Маттейса Де Лігта і покинула континентальну першість.

Збірна Чехії перемогла команду Нідерландів в матчі 1/8 фіналу Чемпіонату Європи-2020. Поєдинок на "Пушкаш Арені" в Будапешті завершився з рахунком 2:0 на користь чехів.

Незважаючи на статус фаворита поєдинку, Нідерланди не вразили футболом у першому таймі: жодного удару в площину проти одного у чехів.

Після перерви гра пожвавилася. На 51-й хвилині "помаранчеві" створили супермомент - Доніелл Мален за рахунок дриблінгу вийшов на побачення з воротарем чехів Вацліком, який кинувся в ноги нападнику і врятував свою команду.

І одразу ж після цього стався переломний момент у зустрічі. Маттейс Де Лігт підсковзнувся перед власними воротами і відверто зіграв рукою, не пустивши форварда чехів Патріка Шика на рандеву з голкіпером. Арбітр пішов дивитися епізод на VAR і показав захиснику "Ювентуса" червону картку за фол останньої надії.

Отримавши чисельну більшість, чеська збірна сміливо пішла в атаку та була винагороджена за це. На 69-й хвилині після навісу зі штрафного Томаш Калас головою скинув м'яч на дальню стійку, звідки Томаш Голеш ударом головою відкрив рахунок.

Підопічні Франка де Бура великими силами побігли відіграватися, але на 80-й хвилині пропустили вдруге. Голеш виграв підбір після верхової боротьби, прорвався до воріт і викотив у центр штрафного, де Шик бездоганно пробив у дотик.

В 1/4 фіналу Чехія зіграє з Данією, яка на старті плейоф розгромила Уельс (4:0).

(4:0). Чвертьфінальний матч Чехія - Данія відбудеться 3 липня (19:00) в Баку.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що в 1/4 фіналу Євро-2020 також пробилася Італія, яка в екстратаймі дотиснула Австрію (2:1).

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