Сенсація в УПЛ: "Десна" програла одній з останніх команд чемпіонату

"Інгулець" здобув першу перемогу від кінця літа.
Чернігівська "Десна" несподівано поступилася петровському "Інгульцю" в гостьовому матчі 18-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) - 1:2.
Господарі вийшли вперед на 34-й хвилині. Після подачі з кутового рахунок у зустрічі відкрив Дмитро Поспєлов. На початку другого тайму "Інгудець" подвоїв свою перевагу - Павло Полегенько забив ударом під поперечину.
Надію на порятунок чернігівцям на 56-й хвилині влучним дальнім пострілом подарував Максим Дегтярьов. Проте відігратися команді Олександра Рябоконя так і не вдалося.
Зазначимо, що завершував матч петровський клуб у меншості. На 85-й хвилині Євген Опанасенко отримав другу жовту картку та залишив свою команду удесятьох.
- "Десна" (25 балів) залишилася на сьомому місці в таблиці УПЛ.
- "Інгулець" (13 очок) піднявся на 13-ту сходинку, перервавши свою десятиматчеву безвиграшну серію. Команда Сергія Лавриненка не могла перемогти від кінця серпня, коли був обіграний "Маріуполь" з рахунком 3:0.
- У 18-му турі Прем'єр-ліги після зимової перерви "Десна" зіграє з "Дніпром-1", а "Інгулець" протистоятиме "Динамо".
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