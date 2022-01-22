Сенсації Зимових Олімпійських ігор: спортсмени, які увійшли до історії змагань

Історія Зимової Олімпіади пам'ятає багато дивовижних рекордів.

У п’ятницю, 4 лютого, в китайській столиці Пекіні розпочнуться Олімпійські ігри-2022.

Поки олімпійські фанати у всьому світі з нетерпінням очікують чергових сенсацій, ТСН Проспорт зібрав для вас список спортсменів, яким вдалося зруйнувати бар'єри на зимовій Олімпіаді.

Ерік Хайден

Американський ковзаняр Ерік Хайден виграв п'ять золотих індивідуальних медалей на одній Олімпіаді. Спортсменові вдалося досягти такого результату на Олімпіаді-1980, яка проходила в Лейк-Плесіді. Він виграв золото у всіх дисциплінах ковзанярського спорту: 500 м, 1000 м, 10 000 м.

Завдяки цьому Хайден встановив два додаткових рекорді, які зберігаються і до сьогодні:

Єдиний спортсмен в історії ковзанярського спорту, який виграв медаль у всіх п'яти дисциплінах на одній Олімпіаді;

Єдиний спортсмен, який виграв золото у всіх дисциплінах;

Спортсмен із найбільшою кількістю золотих медалей на одній Олімпіаді.

Окрім цього, Хайден встановив чотири олімпійські рекорди і один світовий рекорд у Лейк-Плесіді, а також виграв більше золотих медалей, ніж більшість країн (крім СРСР з 10 медалями та Східної Німеччини з 9 медалями).

Дебі Томас

Спортсменка стала бронозовою медалісткою на Олімпійських іграх-1988 у Калгарі, Канада. Третє місце Томас увійде до історії як перша медаль чорношкірої спортсменки на Олімпійських іграх.

14 років по тому, на Олімпіаді-2002 у Солт-Лейк-Сіті, Вонетта Флауерс (США, бобслей) та Жаром Ігінла (Канада, хокей) стануть першою та другою чорношкірими спортсменками, які виграли золото на зимовій Олімпіаді. На Олімпіаді-2006 у Турині ковзанярка Шані Девіс стане першим чорношкірим спортсменом, який завоював індивідуальне золото на зимовій Олімпіаді.

Ерік Редфорд

Канадський фігурист Ерік Редфорд - перший олімпійський чемпіон, який відкрито заявив про свою гомосексуальну орієнтацію

На Олімпіаді-2018 у Пхенчхані він виграв командне золото із партнеркою Меган Дюамель у фігурному катанні.

"Для мене дуже важливо, що ця перемога зможе надихнути й інших атлетів ЛГБТ", - зазначив Редфорд у інтерв'ю Global News після перемоги.

Зазначимо, що формат командних змагань уперше з'явився на Олімпіаді-2014 у Сочі. Кожна країна змагається за найбільшу кількість очок, набраних у чоловічій, жіночій, парній дисциплінах, а також у танцях на льоду.

Брайан Орсер та Мідорі Іто

Канадський фігурист Брайан Орсер на Олімпіаді-1984 у Сараєві вперше серед чоловіків вдалося виконати потрійний аксель в олімпійському турнірі, що дозволило йому виграти срібло.

З того моменту потрійний аксель став досить частим елементом у виконанні чоловіків, однак лише троє жінок виконали складний стрибок на Олімпіаді.

Японська фігуристка Мідорі Іто стала першою жінкою, яка виконала потрійний аксель. Їй вдалося виконати елемент у жіночому одиночному катанні на Олімпіаді-1992 у Альбервілі, де вона виграла срібло.

Інші жінки, яким вдалося освоїти цей складний стрибок на Олімпіаді – японська фігуристка Мао Осада (2010 та 2014) та американська спортсменка Мірай Накасу (2018).

Кадзуйосі Фунакі

На Олімпіаді-1998 у Нагано Кадзуйосі Фунакі зумів побити неймовірний рекорд. Він набрав максимум балів у особистій першості на великому трампліні.

Фунакі став першим олімпійцем, який отримав ідеальну кількість балів за стрибок, і другим спортсменом, якому вдалося досягти такого результату на міжнародному змаганні (першим став австрієць Тоні Іннауер у 1976 році).

Естер Ледецька

Чеська спорстменка Естер Ледецька увійде в історію, як перша жінка, яка виграла золото у двох різних дисциплінах на одній Олімпіаді.

На Олімпіаді-2018 у Пхенчхані Ледецька, яка дебютувала на Олімпіаді у гірських лижах, здивувала світ спорту перемогою у 0,01 секунду у супер-гіганті. До Олімпіади спортсменка посідала 68-е місце у рейтингу Кубка світу і жодного разу не піднімалася на подіум Кубків світу.

Через тиждень Ледецька продовжила змагатися на Олімпіаді і виграла золото в паралельному слаломі на сноуборді на тій же Олімпіаді.

До подвійного золота Ледецькі в Пхенчхані жодному спортсмену не вдавалося взяти участь і в гірських лижах, і в сноуборді, не кажучи вже про медалі в обох дисциплінах.

Зазначимо, що спортсменка змагатиметься в обох видах спорту на Олімпіаді-2022 у Пекіні.

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