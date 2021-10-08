Сенсаційна бомба: жіноча збірна України з гандболу здолала на виїзді "бронзових" призерок Чемпіонату Європи

"Синьо-жовті" здійснили камбек у другій половині зустрічі.
Жіноча збірна України з гандболу перемогою стартувала на відборі до Чемпіонату Європи-2022.
Команда Віталія Андронова на виїзді створила справжню сенсацію, здолавши на виїзді "бронзового" призера континентальної першості - збірну Хорватії з рахунком 23:22.
Зазначимо, що після першого тайму "синьо-жовті" поступалися з рахунком 15:11. Утім, у другій половині протистояння українкам вдався камбек (12:7) та, як наслідок, вони все ж зуміли завершити поєдинок на свою користь.
Fair to say @Ukrainianhandba are quite happy with their #ehfeuro2022 qualifiers win! #playwithheart pic.twitter.com/6zcsglQeJd— EHF EURO (@EHFEURO) October 7, 2021
До вашої уваги склад збірної України:
Гладун, Балог, Воловник (1), Дмитришин, Дябло, Маркевич (3), Прокопяк, Поляк, Мелекесцева (1), Савчин (1), Смбатян (4), Стрюкова (3), Стельмах, Глібко (6), Левченко, Коновалова (4).
- У неділю, 10 жовтня, Україна вдома зіграє проти чемпіонок Олімпіади-2020 - збірної Франції. Початку матчу - о 18:00;
- 24 команди учасниці 2-го етапу відбірного турніру до Євро-2022 поділені на 6 груп по 4 команди. По дві найкращі команди кожної з відбірних груп вийдуть на Євро-2022.
Календар жіночої збірної України у кваліфікації до Євро-2022:
- 10 жовтня. Україна – Франція;
- 2 березня. Україна – Чехія;
- 5 березня. Чехія – Україна;
- 20 квітня. Україна – Хорватія;
- 23 квітня. Франція – Україна.