Сенсаційне фіаско: "Барселона" зазнала першої поразки в сезоні чемпіонату Іспанії (відео)

Команда Гансі Фліка зупинила свою переможну ходу на внутрішній арені.

"Барселона" на виїзді неочікувано поступилася "Осасуні" в матчі 8-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок у Памплоні завершився з рахунком 4:2 .

Ще до перерви господарі шокували каталонців двома голами. На 18-й хвилині зустрічі рахунок відкрив Анте Будімір, а на 28-й перевагу своєї команди зміцнив Браян Сарагоса.

На початку другого тайму "синьо-гранатові" скоротили відставання в рахунку – на 53-й хвилині відзначився Пау Віктор.

Але памплонці на 72-й хвилині знову повели з різницею у два м'ячі – Будімір реалізував пенальті.

На 85-й хвилині Альберт Бретонес забив четвертий гол у ворота "блаугранас". Підопічні Гансі Фліка зуміли відповісти лише м'ячем 17-річного Ламіна Ямаля за хвилину до кінця основного часу матчу.

Огляд матчу "Осасуна" – "Барселона"

Таким чином, "Барселона" зазнала першої поразки в поточному розіграші Примери. "Синьо-гранатові" з 21 очком продовжують лідирувати у чемпіонаті Іспанії, випереджаючи на 4 бали мадридський "Реал", який провів на один поєдинок менше. "Осасуна" (14 пунктів) піднялася на шосту позицію.

У наступному турі Ла Ліги каталонці 6 жовтня на виїзді зіграють з "Алавесом", а "Осасуна" днем раніше завітає в гості до "Хетафе".

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