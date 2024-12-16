Сенсаційний кривдник Володимира Кличка дав підказку Ф'юрі перед реваншем з Усиком

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Леймон Брюстер висловився на тему прийдешнього бою-реваншу між володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком та ексчемпіоном Тайсоном Ф'юрі.

51-річний американець поділився своєю думкою, що "Циганський король" повинен робити в ринзі для перемоги над українцем.

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"Я не знаю, що робитиме в ринзі Ф'юрі. Тайсон – великий хлопець, який має неймовірні навички. Я вважаю, що йому треба провести поєдинок з Усиком так, як він бився з Вайлдером. Потрібно постійно пресингувати українця, використовувати перевагу у вазі, бути грубим з Усиком.

Тайсон повинен використати свої довгі руки та тримати Олександра на дистанції. Важливо змусити суперника страждати, щоб дістатися до нього через довгий джеб... Пам'ятаєте, як робив Кличко? Ти підходив до нього, він клінчував і ти швидко втомлювався", – сказав Брюстер у коментарі Round Eight Boxing.

Зазначимо, що Брюстер відомий своєю сенсаційною перемогою над Володимиром Кличком у квітні 2004 року. Тоді українець програв технічним нокаутом у п'ятому раунді та втратив можливість завоювати вакантний титул чемпіона світу за версією WBO.

У липні 2007 року Кличко-молодший взяв реванш у Брюстера, закінчивши бій перемогою після відмови суперника продовжувати у шостому раунді.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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