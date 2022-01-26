Сенсаційний шедевр: на Кубку Африки забили феєричний гол у "дев'ятку" з дальньої відстані (відео)

Сенсаційний шедевр: на Кубку Африки забили феєричний гол у "дев'ятку" з дальньої відстані (відео)

Форвард збірної Малаві приголомшив марокканців на старті поєдинку.

Шикарний забитий м'яч побачили уболівальники в матчі 1/8 фіналу Кубка африканських націй, в якому зустрічалися збірні Марокко та Малаві.

Марокканці були абсолютними фаворитами протистояння, однак номінальні гості змогли здивувати та відкрили рахунок уже на сьомій хвилині. Нападник збірної Малаві Габадіньо Мханго відзначився спражнім шедевром. Майже з 40 метрів він вирішив пробити по воротах, коли цього ніхто не очікував, і закрутив м'яч у дальню "дев'ятку".

Очевидно, цей гол претендуватиме на звання найкращого на турнірі.

Щоправда, досягнути успіху за підсумками поєдинку команді Малаві не вдалося. Голи форварда "Севільї" Юссефа Ен-Несері та захисника міланського "Інтера" Ашрафа Хакімі вивели Марокко до чвертьфіналу Кубка Африки (2:1).

Раніше ТСН Проспорт писав, що перед матчем Кубка Африки сталася тиснява: щонайменше шестеро осіб загинуло.

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