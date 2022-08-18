Сенсаційний виліт США та шість шайб від Канади: визначилися півфіналісти молодіжного ЧС-2022 з хокею

На молодіжному чемпіонаті світу з хокею U-20 визначились усі півфінальні пари турніру.

У четвер, 18 серпня, в канадському Едмонтоні визначилися всі півфінальні пари чемпіонату світу-2022 з хокею U-20.

На шляху до півфіналу Канада обіграла Швейцарію (6:3), США сенсаційно поступилася Чехії (2:4), Фінляндія переграла Німеччину (5:2), а Швеція перемогла Латвію (2:1).

Таким чином, у 1/2 фіналу зіграють збірні Канади, Чехії, Фінляндії та Швеції. Півфінальні матчі будуть зіграні 19 і 20 серпня.

Чемпіонат світу з хокею U-20. Півфінали

19 серпня

Канада - Чехія 23:00

20 серпня

Швеція – Фінляндія 03:00

Нагадаємо, що Міжнародна федерація з хокею з шайбою (IIHF) відхилила апеляції РФ та РБ на усунення від усіх міжнародних турнірів.

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