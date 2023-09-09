Сенсаційний виліт збірної США: визначилися фіналісти ЧС-2023 з баскетболу (відео)

За звання чемпіона поборються команди Німеччини та Сербії.

Стали відомі фіналісти чоловічого чемпіонату світу-2023 з баскетболу. У вирішальному матчі планетарної першості зіграють збірні Німеччини та Сербії.

В 1/2 фіналу німці сенсаційно перемогли американців. Поєдинок завершився поразкою команди США з рахунком 111:113 (31:33, 29:26, 24:35, 27:19).

Зазначимо, що збірна США вдруге поспіль не змогла дійти до фіналу ЧС. Загалом американці є рекордсменами за перемогами на чемпіонатах світу – 5 титулів.

Своєю чергою, збірна Німеччини вперше в історії зіграє у фіналі чемпіонату світу з баскетболу.

Огляд матчу

В іншому півфіналі серби обіграли збірну Канади з рахунком 95:86 (23:15, 29:24, 23:24, 20:23).

Сербія зіграє у фіналі ЧС з баскетболу вдруге за останні три турніри – 2014-го серби у вирішальному матчі програли США.

Огляд матчу

Фінальний поєдинок ЧС-2023 між збірними Німеччини та Сербії відбудеться в неділю, 10 вересня. Того ж дня збірні США і Канади позмагаються за третє місце.

Раніше повідомлялося, що збірна України дізналася суперників у відборі чоловічого Євробаскету-2025.

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