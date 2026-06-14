Сенсація на ЧС-2026: збірна Катару вирвала нічию в матчі проти Швейцарії

Катар — Швейцарія / © Associated Press

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Збірні Катару та Швейцарії зіграли внічию в матчі першого туру групи B чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Levi's" в американському місті Санта-Клара завершився з рахунком 1:1 .

Швейцарці відкрили рахунок на 17-й хвилині зустрічі — Брель Емболо реалізував пенальті, який було призначено за те, що голкіпер катарців Махмуд Абунада у власному штрафному майданчику збив Ремо Фройлера.

Катар — Швейцарія / © Associated Press

Катар — Швейцарія / © Associated Press

Катар — Швейцарія / © Associated Press

Зазначимо, що епізод з пенальті є досить суперечливим. На повторі здалося, що Фройлер перебував в офсайді до того, як проти нього сфолив воротар збірної Катару. Однак VAR не зафіксував положення поза грою — в трансляції також не показали графіку, що офсайду не було.

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Катар — Швейцарія / x.com/afcmuktar

Однак наприкінці поєдинку Катар зумів врятуватися від поразки — на 90+4-й хвилині Буалем Хухі ударом головою замкнув подачу з лівого флангу від Хомама Аль-Аміна.

Катар — Швейцарія / © Associated Press

Катар — Швейцарія / © Associated Press

Для збірної Катару це перше очко на чемпіонатах світу з футболу — на домашньому ЧС-2022 команда програла всі три поєдинки.

Швейцарія не програє у стартовому матчі Мундіалю від 1966 року, відтоді "хрестоносці" мають три перемоги та чотири нічиїх.

В іншому матчі стартового туру групи B збірна Канади зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною — 1:1.

У другому турі Швейцарія 18 червня зіграє з боснійцями, а Катар 19 червня позмагається з Канадою.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

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