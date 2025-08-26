Сенсація в Казахстані: "Кайрат" оформив історичний вихід до основного етапу Ліги чемпіонів

"Кайрат" / © Associated Press

Казахстанський "Кайрат" вперше в історії вийшов до основного етапу Ліги чемпіонів.

У раунді плейоф кваліфікації алматинський клуб здолав шотландський "Селтік".

Перший матч у Глазго завершився нульовою нічиєю (0:0). У поєдинку-відповіді в місті Алмати команди також не забивали в основний і додатковий час (0:0).

Відтак переможець протистояння визначався у серії пенальті, де точнішими виявилися господарі поля (3:2).

Казахстан вдруге в історії буде представлений в основному раунді Ліги чемпіонів. Уперше це сталося у сезоні-2015/16, коли на груповій стадії ЛЧ грала "Астана".

Жеребкування основного етапу Ліги чемпіонів відбудеться у четвер, 28 серпня. Початок церемонії – о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, цього сезону вперше за 20 років жодна українська команда не зіграє в основному раунді Ліги чемпіонів. Єдиним представником України у кваліфікації найпрестижнішого євротурніру було київське "Динамо", але підопічні Олександра Шовковського в третьому раунді відбору поступилися кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2).