Сенсаційне повернення: "Реал" запропонував контракт Моурінью — ЗМІ

Жозе Моурінью / © Associated Press

Реклама

Мадридський "Реал" веде перемовини з Жозе Моурінью щодо повернення на посаду головного тренера команди.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, президент іспанського гранда Флорентіно Перес уже запропонував контракт Моурінью терміном до літа 2028 року.

"Королівський клуб" готовий виплатити "Бенфіці", яку 63-річний португалець наразі очолює, відступні в розмірі трьох мільйонів євро.

Реклама

Водночас лісабонці хочуть зберегти свого керманича, тож запропонували йому подовження контракту. Наразі "Реал" чекає на остаточне рішення "Особливого".

За інформацією інфсайдера Фабріціо Романо, португальський фахівець готовий повернутися до мадридського клубу, навіть попри труднощі у роздягальні.

Зазначимо, що напередодні півзахисники "вершкових" Федеріко Вальверде та Орельєн Чуамені двічі за два дні побилися на тренуванні перед матчем чемпіонату Іспанії проти "Барселони".

"Реал" уже фінансово покарав порушників дисципліни, оштрафувавши кожного з них на 500 тисяч євро. Уругваєць і француз попросили вибачення один в одного, одноклубників, тренерського штабу та вболівальників.

Реклама

Раніше Моурінью вже очолював "вершкових" від 2010 до 2013 року, вигравши чемпіонат, Кубок та Суперкубок Іспанії.

У сезоні-2011/12 мадридці під його керівництвом виграли Ла Лігу з рекордним показником у 100 набраних очок та 121 забитим голом.

За чотири тури до кінця поточного сезону "Реал" посідає друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги. Підопічні Альваро Арбелоа відстають від "Барселони" на 11 очок.

Уже в неділю, 10 травня, каталонці можуть оформити чемпіонство. Для цього їм буде достатньо не програти "Реалу" в домашньому Ель Класико. Поєдинок на стадіоні "Камп Ноу" розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Реклама

Раніше повідомлялося, що український воротар Андрій Лунін вперше у сезоні провів "сухий" матч за "Реал".

Новини партнерів