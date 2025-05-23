ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
423
Час на прочитання
2 хв

Сенсаційний виліт Канади: визначилися півфінальні пари чемпіонату світу-2025 з хокею

Один з головним фаворитів світової першості у чвертьфіналі програв Данії.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Збірна Канади з хокею

Збірна Канади з хокею / © Associated Press

У четвер, 22 травня, відбулися чвертьфінальні матчі чемпіонату світу-2025 з хокею в елітному дивізіоні. За їх підсумками визначилися півфінальні пари турніру.

Головною сенсацією чвертьфінальної стадії став виліт збірної Канади, яка програла Данії з рахунком 1:2, пропустивши дві шайби наприкінці третього періоду.

В інших поєдинках 1/4 фіналу команда США перемогла Фінляндію (5:2), Швейцарія розбила Австрію (6:0), а Швеція обіграла Чехію (5:2).

Результати матчів 1/4 фіналу ЧС-2025 з хокею

США – Фінляндія – 5:2

Швейцарія – Австрія – 6:0

Канада – Данія – 1:2

Швеція – Чехія – 5:2

У півфіналах світової першості з хокею Швейцарія позмагається з Данією, а Швеція протистоятиме США.

Обидва півфінальні матчі відбудуться у суботу, 24 травня. Фінал і поєдинок за третє місце заплановано на неділю, 25 травня.

ЧС-2025 з хокею: розклад матчів 1/2 фіналу

Субота, 24 травня

15:20. Швеція – США

19:20. Швейцарія – Данія

ЧС-2025 з хокею в елітному дивізіоні триває у Швеції та Данії. Збірні Росії та Білорусі не допустили до участі в турнірі через загарбницьку війну РФ проти України.

Зазначимо, що ЧС-2024 в елітному дивізіоні виграла збірна Чехії, яка у фіналі домашнього турніру здолала Швейцарію. В матчі за "бронзу" Швеція обіграла Канаду.

Нагадаємо, цієї весни збірна України посіла третє місце на ЧС-2025 з хокею у другому за силою дивізіоні (ІА). "Синьо-жовті" були близькими до першого за 18 років виходу до еліти, але у вирішальному останньому матчі програли Японії.

У підсумку українці (9 очок) не зуміли підвищитися у класі. До елітного дивізіону вийшли Велика Британія (12 балів) та Італія (10 пунктів), які посіли перше та друге місця відповідно в підсумковій турнірній таблиці.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie