Сенсаційний виліт Канади: визначилися півфінальні пари чемпіонату світу-2025 з хокею

Збірна Канади з хокею / © Associated Press

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У четвер, 22 травня, відбулися чвертьфінальні матчі чемпіонату світу-2025 з хокею в елітному дивізіоні. За їх підсумками визначилися півфінальні пари турніру.

Головною сенсацією чвертьфінальної стадії став виліт збірної Канади, яка програла Данії з рахунком 1:2, пропустивши дві шайби наприкінці третього періоду.

В інших поєдинках 1/4 фіналу команда США перемогла Фінляндію (5:2), Швейцарія розбила Австрію (6:0), а Швеція обіграла Чехію (5:2).

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Результати матчів 1/4 фіналу ЧС-2025 з хокею

США – Фінляндія – 5:2

Швейцарія – Австрія – 6:0

Канада – Данія – 1:2

Швеція – Чехія – 5:2

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У півфіналах світової першості з хокею Швейцарія позмагається з Данією, а Швеція протистоятиме США.

Обидва півфінальні матчі відбудуться у суботу, 24 травня. Фінал і поєдинок за третє місце заплановано на неділю, 25 травня.

ЧС-2025 з хокею: розклад матчів 1/2 фіналу

Субота, 24 травня

15:20. Швеція – США

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19:20. Швейцарія – Данія

ЧС-2025 з хокею в елітному дивізіоні триває у Швеції та Данії. Збірні Росії та Білорусі не допустили до участі в турнірі через загарбницьку війну РФ проти України.

Зазначимо, що ЧС-2024 в елітному дивізіоні виграла збірна Чехії, яка у фіналі домашнього турніру здолала Швейцарію. В матчі за "бронзу" Швеція обіграла Канаду.

Нагадаємо, цієї весни збірна України посіла третє місце на ЧС-2025 з хокею у другому за силою дивізіоні (ІА). "Синьо-жовті" були близькими до першого за 18 років виходу до еліти, але у вирішальному останньому матчі програли Японії.

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У підсумку українці (9 очок) не зуміли підвищитися у класі. До елітного дивізіону вийшли Велика Британія (12 балів) та Італія (10 пунктів), які посіли перше та друге місця відповідно в підсумковій турнірній таблиці.