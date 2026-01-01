Сенсаційний "зимовий чемпіон" УПЛ оголосив про підписання новачка

ЛНЗ / facebook.com/fclnz

Черкаський ЛНЗ, який сенсаційно став "зимовим чемпіоном" УПЛ, підписав нігерійського півзахисника Мустафу Якубу.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі черкаського клубу.

20-річний футболіст став першим новачком ЛНЗ цієї зими. Подробиці угоди не розголошуються.

Якубу перейшов до черкаського клубу зі словацького клубу "Тренчин", за який виступав від вересня 2024 року та провів 33 матчі, не відзначившись результативними діями.

Нагадаємо, ЛНЗ вирушив на зимову паузу на першому місці в турнірній таблиці УПЛ. Підопічні Віталія Пономарьова мають однакову кількість очок із "Шахтарем" (по 35), але випереджають "гірників" завдяки перемозі (4:1) в очній зустрічі.

У першому матчі після зимової перерви черкаська команда поміряється силами з "Епіцентром". Базова дата поєдинків 17-го туру УПЛ – 21 лютого 2026 року.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" оголосив про трансфер лідера ЛНЗ – нігерійського півзахисника Проспера Обаха.