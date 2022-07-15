Сербська тенісистка, яка народилася в Москві, на корті яскраво підтримала Україну (фото)

Сербська тенісистка Александра Круніч продемонструвала солідарність з українським народом, який воює з російськими окупантами.

Чвертьфінальний поєдинок турніру в Будапешті 29-річна Александра Круніч, яка народилася в Москві у родині біженців із Сербії, відіграла із синьо-жовтою стрічкою.

Сербська тенісистка начепила символ України на свою ігрову форму. У такий спосіб вона висловила свою підтримку українському народу, який уже п'ятий місять протистоїть повномасштабному вторгненню Росії.

Also Serbian tennis player Aleksandra Krunic, born in Moscow, played on court with a blue-yellow ribbon (left - Birmingham, right - today in Budapest #WTA) #StandWithUkraine pic.twitter.com/JyTHHzEklE — Ukrainian Tennis ENG (@ukrtennis_eng) July 15, 2022

Стрічка в кольорах українського прапора стала фартовою для Круніч. Вона розгромила китаянку Ван Сіюй (6:0, 6:1) та вийшла до півфіналу змагань в столиці Угорщині.

За путівку до фіналу Александра позмагається з представницею Казахстану Юлією Путінцевою, яка в 1/4 фіналу "на відмові" пройшла українку Лесю Цуренко.

Турнір у Будапешті триватиме до 17 липня, призовий фонд становить понад 250 тисяч доларів.

Раніше ТСН Проспорт писав, що у РФ намагаються приписати собі перемогу тенісистки з Казахстану на Wimbledon-2022.

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