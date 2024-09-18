Сербський дзюдоїст отримав дискваліфікацію за те, що перехрестився під час Олімпіади – деталі

Релігійні жести заборонені на Олімпійських іграх.
Сербський дзюдоїст Неманья Майдов був дискваліфікований на п'ять місяців за порушення релігійних кодексів на Олімпіаді в Парижі.
Про це пишуть сербські ЗМІ.
Санкція була пов'язана з тим, що спортсмен перехрестився перед поєдинком, що було розцінено як порушення в контексті дотримання правил і норм змагань
28-річний Майдов у соцмережах підтвердив, що отримав листа від Міжнародної федерації дзюдо (IJF), в якому йдеться про його усунення на п'ять місяців за релігійний жест перед двобоєм з грецьким спортменом Теодоросом Целідісом на Олімпійських іграх.
"15 днів тому я отримав рішення про те, що Всесвітня федерація дзюдо мене відсторонила на п'ять місяців за порушення їхніх релігійних кодексів. Точніше, за те, що я хрестився при виході на поєдинок на Олімпійських іграх. Мені заборонили брати участь у всіх турнірах, тренувальних таборах та підготовчих зборах. Щоправда, у листі про дисциплінарне стягнення я не хотів вибачатися за те, що я перехрестився, хоча я навіть не знав, яким може бути покарання", – розповів дзюдоїст.
За інформацією з відкритих джерел, спортсмен уже отримував аналогічні попередження у 2018 та 2022 роках.
Раніше Неманья Майдов влаштував скандал, різко критикуючи суддів після вильоту з Олімпіади "Париж-2024". Він вибув зі змагань з дзюдо на Олімпіаді в Парижі в 1/8 фіналу.
Раніше повідомлялося, що алжирська боксерка Іман Хеліф, яку помилково звинувачували у трансгендерності, здобула золоту медаль на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.
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