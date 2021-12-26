Серце зупинилося під час розминки: в Омані помер 29-річний футболіст

Серце зупинилося під час розминки: в Омані помер 29-річний футболіст

Ще одна жахлива трагедія у світі футболу.

Трагічний інцидент трапився перед поєдинком чемпіонату Оману між командами "Маскат" та "Аль-Сувайк". Гравець "Маската" Махлід Аль-Ракаді помер у результаті серцевого нападу.

На передматчевій розминці 29-річний футболіст раптово впав на газон і не підводився. Аль-Ракаді якомога швидше відвезли до лікарні, проте врятувати його життя не вдалося.

Всі присутні на стадіоні були глибоко шоковані трагедією. На відео можна побачити, як одноклубники Аль-Ракаді, судді та тренери не можуть стримати сліз.

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وفاة لاعب نادي مسقط #مخلد_الرقادي_في_ذمة_الله بعد نقله إلى المستشفى إثر سقوطه أثناء الإحماء قبل انطلاق مباراة فريقه مع نادي السويق ضمن الجولة السادسة من دوري عمانتل لكرة القدم. #عمان#سلطنة_عمان pic.twitter.com/4pTErB4E3o — عبدالله عُمر الزعـابي (@abdullahomar89) December 22, 2021

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