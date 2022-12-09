"Серед усіх в нього найкращі шанси": промоутер Ф'юрі назвав єдиного боксера, який здатний здолати британця

Менеджер чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) Боб Арум назвав найбільш небезпечного суперника для свого підопічного.

На його думку найбільше шансів перемогти британця має український володар титулів WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик.

"Дуже складно навіть уявити надважковаговика, який дійсно може конкурувати з Ф’юрі. Я гадаю, що серед усіх в Усика найкращі шанси", – сказав глава Top Rank в інтерв'ю FightHype.

Також промоутер висловив сподівання, що вже наступного тижня бій Усик – Ф'юрі буде анонсовано.

"Я думаю, що обидва бійці хочуть битися, і це великий крок у правильному напрямку. Ми вислуховуємо пропозиції у всьому світі. Сподіваюся, що наступного тижня ми анонсуємо бій. Поєдинок може відбутися на Близькому Сході або на "Уемблі" перед очима 95 тисяч осіб. Наразі британські вболівальники підтримують бокс так, як більше ніде у світі. Ми зібрали 65 тисяч фанатів на бою Ф'юрі – Чісора, і це був аншлаг. Нам дозволили впустити на стадіон лише 60 тисяч людей", – сказав він.

Нагадаємо, після своєї перемоги над Дереком Чісорою Ф'юрі зухвало викликав українця на бій. Олександр підійшов ближче до рингу і майбутні суперники провели дуель поглядів.

Очікується, що поєдинок відбудеться на початку 2023 року. Сторони поки що не підписали контракт на бій, тому його не затверджено офіційно.

В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Олександр переміг британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring .

британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний . У послужному списку 34-річного Ф'юрі 33 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия.

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