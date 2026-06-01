Серена Вільямс повертається у теніс: де і коли зіграє легенда
44-річна Серена Вільямс вийде на корт після 4-річної перерви.
Легендарна американська тенісистка Серена Вільямс відновлює професійну кар'єру.
44-річна експерша ракетка світу зіграє в парному розряді на трав'яному турнірі в Лондоні, який відбудеться від 8 до 14 червня. Її участь вже підтвердили організатори цих змагань.
Серена повертається у теніс після 4-річної перерви. Останній офіційний матч вона провела у вересні 2022 року, коли поступилася австралійці Айлі Томлянович третьому раунді US Open.
Серена Вільямс — 23-разова чемпіонка турнірів Grand Slam: американка по сім разів вигравала титули на Wimbledon та Australian Open, шість разів — на US Open, тричі ставала переможницею Roland Garros.
Вона є чотириразовою олімпійською чемпіонкою: одне "золото" в одиночному розряді (Лондон-2012) та три золоті медалі — у парному розряді разом із сестрою Венус Вільямс (Сідней-2000, Пекін-2008, Лондон-2012).
За одиночну кар’єру Серена провела 319 тижнів у статусі першої ракетки світу.
Раніше повідомлялося, що перша ракетка України Еліна Світоліна вольовою перемогою вийшла до чвертьфіналу Roland Garros-2026, де позмагається з іншою українкою Мартою Костюк.