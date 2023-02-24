Серхіо Рамос опублікував пост на підтримку України в річницю повномасштабного вторгнення Росії

Колишній капітан мадридського "Реала", а нині захисник французького ПСЖ Серхіо Рамос присвятив Україні публікацію у своєму Instagram в річницю повномасштабного російського вторгнення.

Зірковий 36-річний футболіст опублікував у соцмережах фото в худі з принтом, на якому зображена робота 15-річної української біженки Патриції.

"Надія", так назвала свою роботу 15-річна українська біженка Патриція. "Коли я приїхала до Румунії, я почала малювати свої спогади, щоб показати людям, як я захоплююся своєю прекрасною країною, Україною. Я також хочу допомогти людям, які втекли від війни, згадати те чудове, що вони залишили в Україні".

Вона, як і мільйони українських дітей, дівчат і хлопців, 365 днів страждає від наслідків війни у її країні. Патриція залишила свій будинок в Ізмаїлі у травні 2022 року, залишивши там своїх бабусь і дідусів. 7,8 мільйона таких дівчаток і дітей, як вона, страждають від насильства, травм, втрат, розрух та переселення протягом року", – написав Рамос.

Також іспанець додав посилання для збирання грошей для допомоги українським біженцям.

Додамо, що Рамос не вперше висловив підтримку нашій державі за час повномасштабного вторгнення Росії. У березні минулого року він взяв участь у благодійній акції, спрямованій на збір коштів для українців, які найбільше постраждали від вторгнення країни-агресорки.

Нагадаємо, напередодні Рамос оголосив про закінчення своєї кар'єри в збірній Іспанії. Серхіо є рекордсменом "Червоної фурії" за кількістю проведених матчів (180). У складі національної команди він став чемпіоном світу 2010 року та двічі виграв Євро (2008, 2012).

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